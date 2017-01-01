مروان محسن يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى سموحة

سجل مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه أمام سموحة، في اللقاء الودي المقام حاليا بين الفريقين على ملعب مختار التتش، في أولى اللقاءات الودية للأحمر وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين الفنية والبدنية قبل استئناف المباريات الرسمية.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن عن استئناف بطولة الدوري الممتاز بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ونجح مروان، في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، بعدما أحرز "كهربا" الهدف الأول في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وقبل المباراة حرص مسؤولو النادي الأهلى على إجراء عمليات التعقيم داخل ملعب التتش بالجزيرة داخل غرف خلع الملابس وكل أرجاء الملعب، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادي.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: «محمد الشناوي ، علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني، أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وأفشة وكهربا، أليو بادجي».

فيما جاء تشكيل سموحة: «الهاني سليمان، محمد معاذ، رجب نبيل، صلاح محسن، محمد نادي، كريم يحيى، إيدي أومومو، حسام حسن، أحمد جمال، محمد طلعت، محمد عبد المنعم»