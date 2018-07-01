«جولدمان ساكس» يوافق على تسوية بنحو 4 مليار دولار مع ماليزيا على صلة بصندوق تنمية

وافق بنك "جولدمان ساكس" الاستثماري الأمريكي على دفع 9ر3 مليار دولار للحكومة الماليزية لتسوية مطالبات على صلة بصندوق التنمية الماليزي (1 ام دي بي).

وقالت وزارة المالية الماليزية في بيان اليوم الجمعة، إن الصفقة سوف "تؤدي إلى تسوية تتعلق برسوم معلقة وبمطالبات ذات صلة بثلات تعاملات في سندات رتبتها الشركة للصندوق.

وذكرت الوزارة أن جولدمان ساكس أقر بـ"سوء تصرف اثنين من موظفيه السابقين في برنامج التزوير والفساد الأوسع الخاص بصندوق بـ/1 إم دي بي/".

ويواجه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي ساعد في إنشاء الصندوق اتهامات بالفساد وسوء استغلال المنصب على صلة بالصندوق. ومن المقرر صدور حكم في إحدى المحاكمات ذات الصلة يوم الثلاثاء، ومن المقرر استئناف محاكمة أخرى في الثالث من أغسطس.

وينفي نجيب الاتهامات ويقول إن الأموال متعلقة بتبرع من السعودية سدد أغلبه.

وأسفرت الفضيحة عن تحقيقات في سنغافورة وسويسرا وكذلك في الولايات المتحدة، حيث سلمت وزارة العدل مئات الملايين من الدولارات لماليزية بعد استرداد أصول مثل أعمال فنية لبيكاسو ويخت فخم قالت إنه تم شراؤه لغسل الأموال المسروقة من صندوق "1 إم دي بي".