بيان: سقوط 4 صواريخ على ثكنة للجيش للعراقي في بغداد

أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة، بسقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر للجيش العراقي في منطقة بسماية جنوب شرقي بغداد.



وأوضح البيان أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر بسماية عصر اليوم".



وكشف البيان عن سقوط الصاروخ الأول على مستودع للدورع والثاني على موقع تابع لفوج حماية المعسكر والصاروخين الآخرين سقطا في ساحة خالية، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.



وذكر البيان "تشير المعلومات الأولية أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة إلى محافظة ديالي".