 بيان: سقوط 4 صواريخ على ثكنة للجيش للعراقي في بغداد - بوابة الشروق
الجمعة 24 يوليه 2020 11:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بيان: سقوط 4 صواريخ على ثكنة للجيش للعراقي في بغداد

الجيش العراقي - ارشيفية
الجيش العراقي - ارشيفية
(د ب ا )
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 9:35 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 9:35 م
أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة، بسقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر للجيش العراقي في منطقة بسماية جنوب شرقي بغداد.

وأوضح البيان أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر بسماية عصر اليوم".

وكشف البيان عن سقوط الصاروخ الأول على مستودع للدورع والثاني على موقع تابع لفوج حماية المعسكر والصاروخين الآخرين سقطا في ساحة خالية، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر البيان "تشير المعلومات الأولية أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة إلى محافظة ديالي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك