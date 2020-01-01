انتقدت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، معتبرة ذلك "إعلانا للحرب على تركيا العلمانية" وإساءة استخدام للدين.

ووصفت السياسية المنتمية لحزب الخضر الألماني المعارض تحويل المبنى إلى مسجد، بأنه تجاوز للحدود يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلاله إلى حصد الإشادة من العالم الإسلامي.

وقالت روت اليوم الجمعة في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا إن أردوغان "يقسم المجتمع"، ويحاول بذلك الإلهاء عن الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا والفساد.

وسوف يرتفع صدى الآذان اليوم الجمعة من "آيا صوفيا"، بعدما جرى تحويله مؤخرا من متحف إلى مسجد بموجب مرسوم رئاسي، تعرض لإدانات دولية.

ويعتزم أردوغان وحلفاؤه المحافظون الإسلاميون حضور الصلاة في المعلم الأثري الذي أقامه الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول عام 537 كأكبر كنيسة في العالم المسيحي.

وتم تحويل الكنيسة إلى مسجد بعد الفتح العثماني للقسطنطينية (اسطنبول حاليا) في عام 1453 من قبل السلطان محمد الثاني، المعروف باسم محمد الفاتح.

وتم تغيير وضع المسجد إلى متحف من خلال مرسوم يعود لعام 1934 موقّع من مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة.

وطالبت روت الاتحاد الأوروبي بالرد على هذا الاستفزاز على نحو يفوق الانتقادات الحالية، وقالت: "إذا حدد الاتحاد الأوروبي موقفه عبر وقف توريد أسلحة لتركيا، أو في حال اتخاذ إجراءات اقتصادية تتعلق بضمانات هيرمس للتصدير، فإن ذلك سيوجع أردوغان"، مضيفة أن المشكلة تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي "يغض الطرف"، لأنه جعل نفسه معتمدا على الرئيس التركي عبر اتفاق اللاجئين.