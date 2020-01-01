اتفاق جديد على وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا

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(د ب أ)

أعلن المكتب الرئاسي في كييف مساء الأربعاء أنه سيتم تنفيذ "وقف كامل وشامل لإطلاق النار" في شرق أوكرانيا بدءا من يوم الاثنين.

وسبق أن أعلن ممثلون عن الانفصاليين الموالين لروسيا من منطقتي دونيتسك ولوهانسك، عن الاتفاق الذي يعد أحدث محاولة لاستعادة السلام إلى المنطقة.

وفشلت حتى الآن محاولتان لتنفيذ وقف كامل لإطلاق النار.

ويعد وقف إطلاق النار مطلبا مهما لانعقاد قمة أوكرانية جديدة بشأن الأزمة.

وتقاتل جماعات انفصالية موالية لروسيا، الجيش الأوكراني في دونيتسك ولوهانسك ، بالقرب من الحدود الروسية، منذ أكثر من ستة أعوام.

وقتل نحو 13 ألف شخص في ذلك الصراع وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. ونفت روسيا مرارا مزاعم بشأن انخراطها مباشرة في الصراع.