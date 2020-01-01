معارض سياسي ضد الرئيس لوكاشينكو يفر من بيلاروس قبل اعتقاله

قال رجل أعمال ومعارض سياسي بارز في بيلاروس كان شن حملة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المستمر في السلطة منذ فترة طويلة اليوم الجمعة إنه فر من البلاد.

وقال السياسي فاليري تسيبكالو، الذي كان سابقا سفيرا لبيلاروس لدى الولايات المتحدة، لموقع "توت دوت باي" الإخباري في بيلاروس إنه فر مع أطفاله إلى موسكو.

وقال تسيبكالو، الذي تم منعه من الترشح أمام لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل على أساس تقني من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية، إنه سمع من مصدر بأجهزة إنفاذ القانون أنه سيتم القبض عليه قريبا.

وأوضح قائلا إنه "قد تم إبلاغي أن أمرا قد صدر لاعتقالي. وبدأت في التفكير بضرورة الرحيل". وقال إن أحد المعلمين الذين يعملون بالمدارس أبلغه أنه قد يفقد قريبا حضانة أطفاله، "لذا كان هو السبب في أخذ أطفالي ومغادرتي إلى موسكو".

ويقود لوكاشينكو تلك الجمهورية السوفيتية سابقا، والواقعة في شرق أوروبا لربع قرن، ولا يسمح سوى بمعارضة هامشية . ويسعى للفوز بفترة رئاسية سادسة.