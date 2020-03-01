ريان أير للطيران تقاضي المفوضية الأوروبية لتمريرها حزمة إنقاذ تاب البرتغالية

رفعت شركة ريان أير الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة دعوى قضائية ضد موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ شركة الطيران البرتغالية "تاب"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن موقع المحكمة الالكتروني.



ورفعت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا دعواها أمام المحكمة العامة الأوروبية تحتج فيه على موافقة المفوضية الأوروبية لتقديم البرتغال قرض إنقاذ بقيمة 2ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار) لشركة "تاب" للطيران.



ووفقا لبلومبرج، تقوم الشركة الأيرلندية برفع عدد هائل من الدعاوى القضائية ضد مساعدات حكومية لشركات طيران منافسة.



ومن شأن إبطال موافقة الاتحاد الأوروبي لأي دعم أن يجبر التكتل على إعادة فحص المساعدة، وإبلاغ الحكومات بالتوقف عن تقديم حزم إنقاذ أو تعافي.