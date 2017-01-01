مدير ليدز الرياضي: لا يمكن لأحد الآن القول بأن «بييلسا» لم يحقق شيئا

أشاد الإسباني فيكتور أورتا المدير الرياضي لنادي ليدز يونايتد بما قدمه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا مع الفريق، بعدما نجح في قيادة «ذا وايتس» للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عامًا.

وأكد فيكتور أورتا، أن مارسيلو بييلسا يرفع من مستوى كل شخص في النادي، وأنه بعد صعود الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز، لن يستطيع أحد أن يقول بعد الآن إن المدرب الأرجتيني لم يفز بأي شيء، خاصة مع الأداء المذهل الذي يقدمه ليدز يونايتد هذا الموسم.

وتمكن ليدز يونايتد من التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، بعدما حصد 93 نقطة، عبر الفوز في 28 مباراة والتعادل في 9 وخسارة مثلها، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن وست بروميتش ألبيون الذي رافقه بشكل مباشر إلى «البريميرليج».

وقال أورتا في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية: «بالنسبة لي، كان العمل معه من دواعي سروري، لأنني أعتقد أنه يرتقي بمستوى كل شخص، إنه يجعلك محترفا أفضل والحقيقة هي أن الأمور واضحة بالنسبة إليه، وهذا أمر مفيد جدا بالنسبة للقسم الذي أعمل به لأنه يسهل التعرف على اللاعبين».

وأضاف المدير الرياضي لنادي ليدز يونايتد «تخيل أننا نقول أن هذا اللاعب جيد، لكنه لا يناسبنا. هذا يساعد كثيرا على أساس يومي. لقد اندمج بشكل جيد للغاية في النادي ويسير في اتجاه تحسين كل جوانب النادي».

وحول ما إذا كان بييلسا سيُذكر باعتباره أسطورة في النادي الإنجليزي، اعتبر أورتا أن «حب الناس يعكس هذا» وأنه ليس لديه أدنى شك في أنه سيكون كذلك.

وفيما يتعلق بالنقاد الذين يقوضون عمل الأرجنتيني، بالإشارة إلى أنه لم يحقق ألقابا عظيمة، أكد أورتا «اليوم لم يعد بإمكانهم القول إن بييلسا لم يفز بأي شيء».