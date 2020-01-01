الكرملين: بوتين وترامب لم يناقشا قضايا النفط خلال اتصالهما الهاتفي

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن يكون الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا قضايا النفط خلال اتصالهما الهاتفي أمس الخميس، مشيراً إلى أن قضايا الاستقرار الاستراتيجي ورقابة التسلح كانت الموضوع الرئيسي لهذه المحادثات الهاتفية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول ما إذا كان بوتين وترامب بحثا موضوع النفط: "لا، لقد كان الموضوع الرئيسي قضية الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة".

وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أفاد في وقت سابق من اليوم أن رئيسي البلدين ناقشا هاتفياً قضايا الاستقرار الاستراتيجي والتسلح والوضع حول البرنامج النووي الإيراني وضرورة بذل جهود جماعية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ، حيث أعربا عن عزمهما على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.