زاناردي يعود إلى غرفة الرعاية المشددة بعد سوء حالته

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عاد الإيطالي أليكس زاناردي، سائق سيارات فورمولا-1 السابق والبطل البارالمبي، للمستشفى اليوم الجمعة، ودخل غرفة الرعاية المشددة، في إصابته بانتكاسة.

وذكر بيان أن زاناردي /53 عاما/ تم نقله لمستشفى سان رافايل في ميلانو لأن حالته الطبية أصبحت "غير مستقرة".

وصدر البيان من مستشفى "فالدوسي" في كومو، التي تدير عيادة "فيلا بيريتا" لإعادة التأهيل، التي نقل إليها زاناردي يوم الثلاثاء الماضي.

في ذلك الوقت، رأى الأطباء أن حالته استقرت بما يكفي للسماح له بالخروج من الرعاية المشددة، وبدء " إعادة التأهيل العصبي الضروري".

وتعرض زاناردي لإصابات خطيرة في الدماغ والجمجمة خلال سباق دراجة نارية في توسكاني 19 يونيو الماضي.وحتى يوم الثلاثاء الماضي كان يتلقى العلاج في مستشفى سيينا.

وفي سيينا خضع لثلاث عمليات جراحية وظل في غيبوبة حتى الاسبوع الماضي.

ويتميز زاناردي بقدرته على الصمود وعدم الاستسلام.

وفقد زاناردي قدميه في 2001 في حادث تصادم بالمانيا، ولكن بعد ذلك انتقل زاناردي من سباقات السيارات إلى سباقات الدراجات للمعاقين، وفاز بأربعة ميداليات ذهبية وميداليتن فضيتين في بارالمبياد 2012 و2016.