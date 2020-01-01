اليونان: عشرات اللاجئين القصر توجهوا إلى ألمانيا اليوم

توجه عشرات من اللاجئين القصر، الذين يعانون من أمراض، وأفراد من عائلاتهم صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة كاسل الألمانية على متن طائرة من أثينا، حسبما أكدت متحدثة باسم مطار العاصمة اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وجاء هؤلاء اللاجئين من مخيمات اللجوء المكتظة في الجزر اليونانية، شرقي بحر أيجة.

وبحسب بيانات وزارة الهجرة اليونانية، يبلغ عدد اللاجئين الذين توجهوا من أثينا إلى كاسل اليوم 85.

ومن المقرر توزيع هؤلاء على الولايات الألمانية عقب وصولهم إلى كاسل. ومن المنتظر أن تستقبل ألمانيا 243 لاجئا مريضا من القصر وأفراد عائلاتهم خلال الأسابيع المقبلة.

يُذكر أن انتقال اللاجئين القصر من اليونان إلى ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي توقف مؤقتا بسبب جائحة كورونا.

وتنص الخطة على نقل نحو 1600 لاجئ قاصر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وقد استقبلت ألمانيا وسويسرا وفنلندا والبرتغال من قبل أكثر 200 لاجئ قاصر.