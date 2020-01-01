الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة إسرائيلية في القنيطرة

- طهران تعتزم مقاضاة واشنطن دوليا بشأن تهديد طائرتها المدنية فوق الأجواء السورية

أعلنت وسائل اعلام سورية، اليوم الجمعة، عن تصدى الدفاعات الجوية السورية لطائرة مسيرة إسرائيلية تسللت الى منطقة القنيطرة قرب هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام سورية محلية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية السورية، وتصدت لمسيرة إسرائيلية تسللت الى منطقة القنيطرة، وقالت انه بعد أن تم تفعيل أنظمة التصدي السورية اضطرت المسيرة الى العودة باتجاه الجولان المحتل".

من جهته، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل على الجانب السوري، وتابع: "يبدو أن مبنى ومركبة مدنية في الأراضي الإسرائيلية تضررت بسبب سقوط الشظايا، لكن لم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي".

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إطلاق النار جرى من قرية الخضر المقابلة لمجدل شمس، مرجحا أن "يكون الإطلاق ردًا على مقتل عنصر في الحزب بدمشق جراء غارة إسرائيلية الإثنين الماضي قرب دمشق"، بينما رجح موقع "واللا" أن تكون الشظايا نتيجة لصواريخ مضادة للطائرات أطلقت تجاه طائرة إسرائيلية دون طيار.

وكان جيش الاحتلال قد دفع بكتيبة من جنود المشاة إلى الحدود مع لبنان، بعد مشاورات عسكرية وتقييم للوضع الذي جرى في قيادة الجيش.

ووفقا للمتحدث الإسرائيلي، فقد تقرر وبعد تقييم الوضع نقل "الكتيبة الثالثة عشرة" في لواء "جولاني" لمساندة "فرقة الجليل"، وذلك كجزء من الاستعدادات والتأهب على ضوء "التهديدات والتصريحات العلنية لحزب الله". وسيتولى الجنود مهمة المراقبة والدفاع عن المواقع والتحصينات العسكرية على طول الحدود الشمالية.

كما تأتي تلك التطورات غداة إعلان القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط أن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن حادث من هذا النوع في المنطقة نفسها، مشيرا إلى اعتراض الطائرة من قبل مقاتلة إسرائيلية.

وفي طهران، قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زادة إن إيران ستقاضي الولايات المتحدة في المحافل الدولية بشأن تهديد طائرة الركاب المدنية الإيرانية في الأجواء السورية.

وقال رضا جعفر زادة افي تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية: "منظمة الطيران المدني الإيرانية ستتابع هذه القضية في المنظمات الدولية"، مشيراً إلى أن المنظمة ستصدر في الساعات القليلة المقبلة بيانا بشأن تهديد الطائرة.