ريو دي جانيرو تستعد لموجة من سلالة دلتا بعد تسجيل أول حالة وفاة بها

حذر مسؤولون في ريو دي جانيرو، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، من أن سلالة "دلتا" ربما تنتشر سريعا، بعد تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن السلالة شديدة العدوى بالمدينة.

وقال دانيال سورانز، وزير الصحة بالمدينة، أمام مؤتمر صحفي: "من المتوقع أن تصبح سلالة دلتا قريبا المهيمنة بالمدينة".

ومددت المدينة القيود، بما في ذلك ارتداء كمامات إجبارية، حتى التاسع من أغسطس المقبل.

وتم تسجيل 4 حالات وفاة أول أمس الخميس، لها صلة بسلالة "دلتا" في "ريو دي جانيرو". ولم يتم تطعيم الأشخاص الأربعة، الذين توفوا خارج المدينة، بشكل كامل.

وحتى الآن، كانت سلالة "جاما" المهيمنة بالمدينة البرازيلية.

وكانت سلالة "دلتا" قد تم اكتشافها أولا في الهند وينظر إليها بوصفها معدية بشكل كبير. وطبقا لتوجهات حالية، ستصبح السلالة المهينة بمختلف أنحاء العالم، في الأشهر المقبلة.

وبشكل إجمالي، تم تأكيد إصابة أكثر من 19.1 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، التي بدأت التطعيمات في يناير الماضي. وتوفي أكثر من 534 ألف مريض بسبب الفيروس.