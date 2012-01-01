كيان يانج تحرز الذهبية الاولى للرماية الصينية في الأولمبياد

أحرزت الصينية كيان يانج أوّل ذهبية من أصل 339 في أولمبياد طوكيو الصيفي، بتتويجها السبت في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار، في حين تواجه الألعاب التي تأجل انطلاقها عامًا كاملًا بسبب فيروس كورونا احتمال وصول عاصفة استوائية من شأنها أن تؤثر على بعض المنافسات.

وسجّلت كيان يانج (21 عاماً) 251.8 نقطة، لتخطف الصدارة في الرمق الأخير من الروسية تحت علم محايد أناستازيا جالاشينا (251.1 نقطة)، فيما حلّت السويسرية نينا كريستن ثالثة (230.6).

وقالت بعد الفوز "إنها الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني. أنا سعيدة جدًا لأن هذه الميدالية الذهبية هي هدية لبلدي. أنا فخورة جدًا".

وودّع نجم الجمباز الياباني كوهي أوتشيمورا المنافسات بعدما أقصي من مسابقة العارضة الثابتة ولم يشارك في مسابقة العارضتين المتوازيتين. وفقد أوتشيمورا المتوج بذهبية المسابقة الكاملة لفئة الفردي في أولمبيادي 2012 و2016، سيطرته خلال مسابقة العارضة الثابتة وانزلقت يده، ليفشل في الوصول إلى النهائي الأسبوع المقبل.

وقال بعد الخيبة "لم أستطع أن أؤدي أسوة بالتمارين التي خضتها. هذا ما أعتقد بكل بساطة. في آخر ثلاث دورات أولمبية تمكنت من تنفيذ ما قمت به في التمارين. في هذا الاولمبياد لم أقوَ على ذلك".