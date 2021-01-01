محادثات بين يونايتد وبوجبا من أجل تجديد عقده

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن هناك محادثات بين إدارة النادي الإنجليزي وممثلي اللاعب بول بوجبا، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية عن سولشاير قوله ردا على ما ورد من تقارير تفيد بأن بوجبا رفض عرضًا من مانشستر يونايتد لتجديد عقده، وسط ارتباطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي إن:" المحادثات جارية بين ممثلي بوجبا ومسؤولي النادي".

وأضاف: "هناك دائمًا تكهنات بشأن بول وهناك دائمًا أندية مهتمة لأننا بالطبع رأيناه في أفضل حالاته، لقد استمتعت بعملي مع بوجبا ونأمل أن نتمكن من مواصلة العمل معًا".

وأتم: "كل الحوار الذي أجريته مع بوجبا يؤكد أنه يتطلع إلى الموسم الجديد".