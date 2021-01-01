الإسماعيلي يرفض تجديد إعارة ثنائي الأهلي بتوصية إيهاب جلال

قرر مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عدم تجديد إعارة الثنائي، المدافع أحمد العش والجناح الأيمن زياد طارق، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان زياد طارق وأحمد العش انتقلا لصفوف الإسماعيلي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقرر مسؤولو النادي الإسماعيلي عدم تجديد إعارة زيارة طارق والعش من النادي الأهلي، بناءً على الرؤية الفنية لإيهاب جلال المدير الفني، والذي أكد أن الفريق ليس بحاجة لخدمات الثنائي في الفترة المقبلة لضعف مستواهما الفني.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها 2 أغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.