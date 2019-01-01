أول ميزانية علنية للفاتيكان تكشف امتلاكها 5 آلاف عقار في أنحاء العالم

كشفت كنيسة الفاتيكان، اليوم /السبت/، عن امتلاكها أكثر من 5 آلاف عقار حول العالم، في أول كشف مالي مُفصل على الإطلاق يصدر عن الفاتيكان.

وأشارت صحيفة (الجارديان) البريطانية - على موقعها الإلكتروني - إلى أن المعلومات الجديدة جاءت في وثيقتين؛ هما بيان مالي موحد للكرسي الرسولي عن عام 2020، وأول ميزانية عامة للإدارة المالية لممتلكات الفاتيكان.. موضحة أن الإدارة المالية للفاتيكان تعمل بمثابة مكتب محاسبة عام، فيتكفل بالتعامل مع الاستثمارات والعقارات ويدفع المرتبات الشهرية والسنوية، ويعتبر أيضا مكتب مشتريات وقسم الموارد البشرية في الفاتيكان.

ولفتت الصحيفة إلى أن الميزانية المفصلة للإدارة المالية للفاتيكان كشفت امتلاك الكنيسة لـ4051 عقارًا في إيطاليا، ونحو 1120 عقارًا في مختلف أنحاء العالم مثل لندن وجنيف وباريس، مع العلم أن تلك العقارات والممتلكات لا تتضمن سفارات الفاتيكان حول العالم.

وأضافت أن نحو 14% من ممتلكات الفاتيكان في إيطاليا يتم تأجيرها بأسعار سوق العقارات، أما بقية الممتلكات فيتم تأجيرها بأسعار مخفضة لموظفي الكنيسة، مبينة أن نحو 40% من ممتلكات الفاتيكان في إيطاليا عبارة عن مبانٍ مؤسسية، مثل المدارس والمستشفيات.