 مراكز اللقاح بدمياط تستقبل المواطنين لتلقي جرعات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مراكز اللقاح بدمياط تستقبل المواطنين لتلقي جرعات كورونا

حلمي ياسين
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 3:04 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 3:04 م

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين في 8 مراكز منتشرة في محافظة دمياط.

وناشد عبدالجواد المواطنين، بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، لتلقي اللقاح، حيث أن فرق العمل بالمراكز تسعى لتوفير سبل الراحة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد الدكتور إيهاب محمود المسؤول عن مراكز تلقي اللقاح، أن كل مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع خلال أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن من لم يتمكن من الحضور فى الميعاد المقرر له، يمكنه الاتصال برقم  15335 لتعديل موعد التطعيم.

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