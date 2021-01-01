أمريكا: 33% من السكان يعيشون في مجتمعات ذات مستويات عالية من انتقال كورونا

قالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن 33% من السكان في البلاد يعيشون في مجتمعات ذات مستويات عالية من انتقال فيروس كورونا.



وأضافت الهيئة - حسبما نقلت قناة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، - أن 20 ولاية أمريكية قد أتمت بشكل كامل تطعيم نصف سكانها على الأقل، وأن متحور كورونا (دلتا) شكل 65% من الإصابات مؤخراً في أنحاء الولايات المتحدة.



يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء انتشار المرض العام الماضي بلغ حتى الآن حوالي 34.4 مليون شخص.