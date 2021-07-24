الصين تقرر حظر الدروس الخصوصية في المواد الأساسية لتخفيف الأعباء عن الأسر

قررت الصين حظر الدروس الخصوصية في المواد الأساسية لتخفيف الأعباء عن الأسر.



وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية، فإن الصين منعت التدريس من أجل الربح في المواد الدراسية الأساسية لتخفيف الضغوط المالية عن الأسر التي أسهمت في انخفاض معدلات المواليد.



وقالت "شينخوا" إن الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع سيكون محظورا بموجب القواعد التي وضعها مجلس الدولة .. مؤكدة أنه سيتم منع المؤسسات التعليمية من جمع الأموال من خلال القوائم أو الأنشطة الأخرى المتعلقة برأس المال، بينما لن يُسمح للشركات المدرجة بالاستثمار في مثل هذه المؤسسات ، وفقًا للقواعد.



وقالت الوكالة الصينية إن السياسة تهدف بشكل كبير إلى تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها الطلاب والأسر في غضون ثلاث سنوات.