 أيسلندا تفرض مجددا قيود كورونا بعد 4 أسابيع من رفعها - بوابة الشروق
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أيسلندا تفرض مجددا قيود كورونا بعد 4 أسابيع من رفعها

د ب أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 1:23 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 1:35 م

أعلنت الحكومة في أيسلندا فرض القيود المتعلقة بفيروس كورونا مجددا اعتبارا من غد الأحد، بعد أربعة أسابيع من رفعها.

وذكرت قناة "ار يو في" أنه سوف يتحتم على الحانات والنوادي الليلية الغلق منتصف الليل والحد الأقصى من الحضور في الفعاليات سوف يكون مئتي شخص، وسوف تكون الكمامات إلزامية في الأماكن المغلقة وسوف يتحتم على السكان الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة متر بموجب القواعد التي أعلنتها الحكومة أمس الجمعة.

وكان رفع القيود الذي استمر أربعة أسابيع قد جاء بعد 15 شهرا من التباعد الاجتماعي الإلزامي وكذلك ارتداء الكمامات.

وتلقى نحو 90% من كل السكان في أيسلندا فوق الستة عشر عاما جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا.

شهدت الأيام القليلة الماضية تسجيل عشرات الإصابات الجديدة، وهو رقم كبير بالنسبة لجزيرة يبلغ تعداد سكانها 360 ألف فقط.

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