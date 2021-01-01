قال "علاء"، عم طالبة الثانوية العامة منار محمد التي توفيت قبل دخولها اللجنة لأداء امتحان مادة الفيزياء، إن الراحلة لم تعانِ من أي أزمات صحية، وقضت عيد الأضحى المبارك بشكل طبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن منار كانت تشكو من صعوبة امتحانات الثانوية لا سيّما بعد امتحان اللغة العربية، لكنها أكدت أنها فعلت ما عليها.

وتابع: "طلبنا من التركيز في المذاكرة لا أكثر.. كانت نفسها تكون مهندسة، لكن قضاء ربنا فوق كل شيء".

وأشار إلى أن التقرير الطبي ورد به أنها توفيت جرّاء إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكدًا أنه عَلِم من بعض الأطباء أن منار تعرضت لارتفاع في ضغط الدم، فيما سأله الإعلامي سيد علي عما إذا كانت الطالبة "سمينة".

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد نعت وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي، بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وقال بيان صادر عن "التعليم"، بأن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أبلغت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت، وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفت الوزارة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء حيث إنها نُقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحا.