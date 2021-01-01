أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 أطنان من لحوم الأضاحي

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم السبت، الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي بواقع ٤ أطنان بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ود. عبد الرحمن نصر نصار وكيل المديرية، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية؛ لتوزيعها في على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية.

وجرى تسليم لحوم الأضاحي لإدارات (شرق- وسط- الرمل- الجمرك- محرم بك)، حيث شدد وكيل وزارة الأوقاف على الالتزام بتعليمات الوزارة في عملية التوزيع والتي من أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع جميع المستحقين.