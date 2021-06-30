الولايات المتحدة تعتزم توسيع نطاق دعمها للعراق في مجال الصحة

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اتفق المجتمعون في لجنة التنسيق العليا الأمريكية العراقية اليوم السبت، في واشنطن، على توسيع نطاق الدعم الأمريكي للعراق، خاصة في مجال الصحة العامة ومكافحة الوباء.

وذكر بيان الختامي للجنة - المنشور على موقع الخارجية الأمريكية - أن الولايات المتحدة ستتبرع بـ 500 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتك للعراق. وستقدم وزارة الخارجية 800 ألف دولار لتعزيز إجراءات السلامة لمنع إساءة استخدام العينات البيولوجية والمعدات الطبية.

وستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود المبذولة للوقاية من كوفيد-19 من خلال الوعي المجتمعي وتعزيز قبول اللقاح واستدامة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

وستقوم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها بتدريب العاملين في مجال الصحة العامة للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بالتجمعات الجماهيرية، وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتعزيز الإدارة والتنسيق في الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة.