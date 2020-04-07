 عواصف جديدة في بلجيكا تجرف السيارات - بوابة الشروق
الأحد 25 يوليه 2021 12:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

النتـائـج تصويت

عواصف جديدة في بلجيكا تجرف السيارات

د ب أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 11:36 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 11:36 م

هبت اليوم السبت، عواصف جديدة في بلجيكا جرفت العديد من السيارات.

وفي مدينة دينانت أغلقت المركبات التي حملتها المياه معبرا للسكة الحديد حسبما أفادت وكالة أنباء بيلجا مساء السبت نقلا عن شركة السكك الحديدية إنفرابيل.

وكانت حركة القطارات قد توقفت بالفعل بسبب الفيضانات منتصف يوليو الجاري.

وذكرت إذاعة "آر تي بي إف" الحكومية أن مدينة نامور في مقاطعة نامور تأثرت اليوم بهذه الفيضانات.

تقع مدينة نامور على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي مدينة آخن الألمانية.

كانت بلجيكا تعرضت كما تعرضت ألمانيا إلى عواصف عنيفة قبل أسبوع وأدت إلى وقوع وفيات.

وبحسب بيانات يوم أمس الجمعة، توفي 36 شخصا وما زال العديد من الأشخاص مفقودين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك