اعتذرت محطة تلفزيونية في كوريا الجنوبية بعد استخدامها صورا وتعليقات مسيئة وغير لائقة عند الإشارة إلى وفود بلدان مشاركة في احتفال افتتاح أولمبياد طوكيو، أمس الجمعة.

واستخدمت محطة "أم بي سي" صور بيتزا للإشارة إلى إيطاليا، ومشاهد فوضى للإشارة إلى هايتي، وصورا لمفاعل تشرنوبيل للإشارة أوكرانيا، وصور سمك السلمون كممثل للنرويج.

واستخدمت هذه الصور بينما كان اللاعبون يدخلون الملعب في الاحتفال الافتتاحي.

ووصفت المحطة في تعليقها على صور جزر مارشال بأنها "كانت موقعا للتجارب النووية الأمريكية" ، أما سوريا فوصفتها بالبلد الذي تدور فيه حرب أهلية منذ عشر سنوات.

وأصدرت المحطة التلفزيونية بيانا تعتذر فيه للمشاهدين والبلدان عن ما وصفته "بالصور والتعليقات غير اللائقة".

ورغم الاعتذار الذي تقدمت به الشبكة الإعلامية فإن الصور والتعليقات أثارت موجة من الغضب في فضاء المواقع التواصل الإلكتروني، حيث قال أحد المعلقين ساخرا: "يبدو أن العاملين في القناة استخدموا الصور والتعليقات التي ظهرت في مقدمة نتائج البحث عن البلدان على موقع جوجل".