انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائى في أجزاء كبيرة من إسبانيا

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انقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بأسبانيا لفترة طويلة بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت شركة تشغيل شبكة التيار الكهربائي (آر إي إي) على موقع تويتر إن السبب هو حادث غير محدد لطائرة في فرنسا، تضرر بسببه أحد خطوط الجهد العالي.

لذلك تم قطع خط الجهد العالي الممتد من فرنسا إلى إسبانيا كإجراء احترازي.

وكانت صحيفة "لا فانجارديا" الفرنسية ذكرت أن الحادث أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا.

وكتب جهاز الدفاع المدني على موقع تويتر إن مقاطعة كتالونيا وحدها شهدت تأثر 146 ألف أسرة ومؤسسة أخرى بهذا الانقطاع.

وواصلت الصحيفة القول إنه تم الإبلاغ عن اضطرابات وأضرار أكبر من مناطق العاصمة مدريد والأندلس وإكستريمادورا وأراجون ونافارا.

وبحسب تقارير إعلامية عاد الوضع إلى طبيعته بعد نحو ساعة.