طلاب الثانوي بالغربية: امتحان الفيزياء صعب وغير مباشر وطويل

شكا عدد كبير من طلاب الشعبة العلمية بمحافظة الغربية من صعوبة مادة الفيزياء، وغموضها وعدم كفاية الوقت للامتحان.



وقال محمد عبد الله، من مدرسة الحكمة بطنطا، إن عدد كبير من الأسئلة عبارة عن مسائل بعد السير في كل خطواتها لا يخرج لها نتائج رغم التأكد من سلامة الخطوات وهو ما جعل كثير من الطلاب يقعون في حيرة، بالإضافة إلى أن معظم أسئلة الإمتحان قد وردت تحديدا من الباب الثاني.



وأضافت شهد حاتم، من لجنة قاسم امين بطنطا، لا توجد أسئلة شبيهة لنماذج الاختبارات التجريبية أو التي تذاع على مواقع الوزارة، والتي أكد الوزير على أن الامتحان لن يخرج عن هذه النماذج والاسئلة، هذا بالاضافة لضيق الوقت وعدم تناسبه مع عدد أسئلة الامتحان.



وقالت نسمة محمد، إن الامتحان جاء غير متوقع وغير مباشر، ويحتاج لوقت أطول خاصة أن المعلم نفسه قد يستغرق أكثر من ساعتين لحل الأسئلة البالغة 50 سؤالا.