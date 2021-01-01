عمرو أديب مستنكرا الهجوم على فريدة عثمان: مينفعش تعوم بجلابية

استنكر الإعلامي عمرو أديب، حالة الهجوم التي تعرضت لها السباحة المصرية فريدة عثمان بعدما طلبت الدعاء لها في أولى منافسات أولمبياد طوكيو، معلقًا: «عاوزين من الناس إيه؟ هي سباحة ولبسها مايوه وشغلتها تلبس مايوه، سيبوا الناس في حالها».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «إيه النبرة الأندر جراوند اللي بتتكلموا بيها؟ متقدرش تعوم بجلابية مينفعش، دعوا الخلق للخالق وربنا هيحاسبها»، واصفًا الأمر بأنه «شيء غريب وعجيب».

وأشار إلى أن الله هو من يحدد الحلال والحرام وليس البشر، متابعًا: «في موجة أنا شاممها وعارفها، مش شغلتي أقول حلال وحرام دي شغلة رب الكون اللي يحاسب، اهدوا كده وسيبوا الناس في حالها.. أنا شايفكم وعارفكم»، وفقًا لتعبيره.

وطلبت السباحة فريدة عثمان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعاء متابعيها حيث خاضت اليوم السبت، أولى منافسات بطولة أولمبياد طوكيو المقامة حاليا في اليابان.

وجاءت التعليقات مؤيدة وداعية لها، ومتمنية لها التوفيق، فيما كانت هناك تعليقات أخرى ضدها أثارت غضبا على مواقع التواصل.