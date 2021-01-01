 العراق يبيع للبنان الوقود بنظام المقايضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يبيع للبنان الوقود بنظام المقايضة

بي بي سي:
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 4:38 م

أبرم العراق اتفاقا يبيع بموجبه إلى لبنان مليون طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.

وينظر إلى الصفقة على أنها خطوة حيوية للسماح لمحطات الطاقة في لبنان بمواصلة العمل، حيث تواجه البلاد شحا كبيرا في الوقود أدى إلى انقطاع الكهرباء وأضر بعمل القطاع الصحي.

ولم يكن من الواضح الكيفية التي سيدفع بها لبنان ثمن الوقود.

واستنفد لبنان احتياطياته من العملات الأجنبية تقريبا لدرجة أن الحكومة العراقية قبلت الدفع من خلال ترتيبات المقايضة.

ويواجه لبنان انهيارا في الاقتصاد يهدد استقراره، كما تشهد السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والمياه نقصا حادأ.


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