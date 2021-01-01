متى يمكن أن يحدث تجلط دم عند المتعافين من كورونا وكيفية الوقاية منه؟

الجلطات الدموية هي واحدة من أكثر العواقب شيوعًا لعدوى فيروس كورونا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

أكد الطبيب والصيدلاني الروسي أندريه كوندراخين، أن تكوين تجلطات الدم من المضاعفات المحتملة لمرض كوفيد-19، ويمكن أن يكون تكوين جلطات الدم عملية خطيرة للغاية.

وقال في مقابلة مع موقع "لينتا.رو" الروسي: "يمكن أن تؤدي إلى سكتات دماغية ونوبات قلبية حتى بعد الشفاء من فيروس كورونا".

ووفقًا له، فإن خطر الإصابة بتجلط الدم لدى الشخص الذي تعافى من كورونا يظل لمدة شهر بعد الشفاء. بادئ ذي بدء، هذا الخطر مرتفع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الدوالي، والتهاب الوريد الخثاري، والرجفان الأذين، والبواسير، ومن المهم بشكل خاص بالنسبة لهم مراقبة صحتهم طوال هذا الوقت. بالنسبة للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب مرض كوفيد، يجب أن يقوموا باختبار تخثر الدم بعد الخروج من المستشفى.

وقال الطبيب: "إذا كانت المؤشرات في البداية أعلى من الطبيعية، فيجب تناول أدوية تسييل الدم حتى تعود الحالة إلى طبيعتها. في بعض الحالات، يجب تكرار التحليل".

أيضًا، من بين طرق الحماية من تجلط الدم بعد فيروس كورونا، استخدام عقاقير منع تجلط الدم. "أدوية مجموعة الهيبارين أو أدوية التخثر الفموية الجديدة". وأكد أن تناول الأسبرين لهذا الغرض غير فعال.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم شرب كمية كافية من الماء لمنع تجلط الدم، وتساعد هذه الطريقة البسيطة على منع تجلط الدم وهي مفيدة بشكل خاص في الطقس الحار.