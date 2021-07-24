الادعاء يسعى لتقديم أدلة جديدة على مزاعم تورط المغني آر كيلي في اعتداءات جنسية

قدم ممثلو الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة طلبا لتلقي أدلة على جرائم لم ترد اتهامات بها في المحاكمة القادمة للمغني آر كيلي في نيويورك، بما في ذلك مزاعم جديدة تتعلق بالاعتداء الجنسى على ما لا يقل عن 10 فتيات تعود إلى 1991 في شيكاغو.

ومن المقرر أن يمثل كيلي 54 عاما للمحاكمة في بروكلين في التاسع من أغسطس بتهم الابتزاز التي تزعم أنه أدار مشروعا إجراميا يجند النساء والفتيات القاصرات من أجل علاقات جنسية غير قانونية، ثم يعزلهن ويهددهن لإبقائهن تحت السيطرة، وفقا لما أفادت به "شيكاغو تريبيون".

وتشمل المزاعم الواردة في لائحة الاتهام العشرات من الأفعال التي تتضمن ستة ضحايا، تم تحديدهن فقط على أنهن جين 1، و جين 2 إلى جين 6 .

لكن، قال المدعون في الدعوى المؤلفة من 55 صفحة إنهم يريدون تقديم أدلة إضافية تتعلق بالاعتداء الجنسي ونقود تم دفعها مقابل عدم إفشاء الجرائم والحبس ن غير القانوني وغيرها من الجرائم التي يعود تاريخها إلى 20 عاما والتي "ترتبط ارتباطا وثيقا بالأدلة المتعلقة بالجرائم المنسوبة إليه وتتشابك معها بشكل وثيق".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة شهرا أو أكثر.