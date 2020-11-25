إغلاق عاصمة فيتنام لمدة 15 يوما وسط ارتفاع إصابات كورونا

قررت فيتنام إغلاق العاصمة هانوي لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم السبت، وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" المحلية أنه تم إصدار أمر بفرض قواعد التباعد الاجتماعي في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، وأكد رئيس العاصمة تشو نجوك آنه، أنه بموجب القرار يتطلب من سكان المدينة البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للحصول على الضروريات الأساسية مثل شراء الطعام أو الأدوية أو العمل في المصانع أو الشركات التي يُسمح لها بالبقاء مفتوحة.

وأضافت أن اللوائح تفرض مسافة تباعد لا تقل عن مترين بين الأشخاص، وتحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة باستثناء أماكن العمل أو المدارس أو المستشفيات، وسيتم إغلاق غالبية وسائل النقل العام ولن يُسمح بالسفر إلى مناطق أخرى.

وهذه هي المرة الثانية التي تفرض فيها هانوي نظاما صارما للتباعد الاجتماعي ، حيث كانت المرة الأولى في أبريل 2020، واستمر تطبيقه حينها لمدة شهر تقريبًا.

واتخذت السلطات القرار بعد أن سجلت هانوي العديد من الحالات الجديدة التي لا يُعرف لها مصدر واضح، وسجلت المدينة، أمس الجمعة، 70 حالة وهي أعلى حصيلة يومية لها منذ بدء الموجة الجديدة من الإصابات في فيتنام أواخر أبريل.

وتشهد فيتنام ارتفاعا حادا في الإصابات، حيث سجلت أمس الجمعة حصيلة قياسية بلغت 7 آلاف و295 إصابة، أغلبها في مدينة هو تشي منه، بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، والتي مددت الإغلاق المفروض فيها حتى 1 أغسطس المقبل.

وسجلت فيتنام أكثر من 83 ألف إصابة وأكثر من 330 حالة وفاة بكوفيد-19، في الموجة الجديدة التي تشهدها منذ أبريل الماضي.