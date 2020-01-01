 اليابان وفرنسا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي في المحيطين الهندي والهادئ - بوابة الشروق
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اليابان وفرنسا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي في المحيطين الهندي والهادئ

د ب أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 3:52 م

وافقت الحكومتان اليابانية والفرنسية على الحفاظ على تعاون دفاعي "فعال" لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم السبت عقب قمة بين رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورحبت اليابان بنية فرنسا بوصفها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2022، لتعزيز السياسات الإستراتيجية للتكتل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتواجده وإجراءاته ، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد الجانبان، مجددا على أهمية دور دول جنوب شرق آسيا في المنطقة.

وتسعى الدول الغربية إلى إعادة التوازن لعلاقاتها مع الصين ، التي تحشد قوة اقتصادية وعسكرية أكبر وتظهر استعدادا جديدا لمقاومة الانتقاد الأجنبي لممارساتها في مجال حقوق الإنسان.

ورحبت اليابان وفرنسا في بيان اليوم السبت بأولمبياد طوكيو التي افتتحت مساء أمس الجمعة، بوصفها رمزا للوحدة العالمية في التغلب على فيروس كورونا.

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