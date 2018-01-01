 أمازون تحذف أكثر من مئتي مليون تقييم زائف في عام 2020 - بوابة الشروق
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أمازون تحذف أكثر من مئتي مليون تقييم زائف في عام 2020

د ب أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 10:27 ص

ذكرت شركة التكنولوجيا الأمريكية أمازون، أنه حذف أكثر من مئتي مليون تقييم زائف للمنتجات من مواقعه من مختلف أنحاء العالم في العام الماضي في إطار جهود لمنع ورصد الاحتيال والتلاعب.

وقالت أمازون، إنها تتخذ إجراء قانونيا ضد الشركات التي تروج لتقييمات كاذبة أو وهمية. و منذ 2018، أقامت أمازون 30 دعوى قضائية ضد شركات في ألمانيا وحدها.

وأفادت أمازون، بأنه جرى حذف تقييمات كاذبة في 2020 أكثر مما تم في السنوات القليلة الماضية.

وتقول الشركة ومقرها سياتل إنها تنفق الآن 700 مليون دولار سنويا عالميا على الموظفين والبرامج المخصصة لرصد هذا النوع من النشاط ومنعه.

ويشار إلى أن عملاق التكنولوجيا التي أسسها جيف بيزوس ليست الشركة الوحيدة التي تتخذ إجراءات صارمة بحق التقييمات الزائفة.

فالمواقع الإلكترونية المتخصصة في حجز السفريات، على سبيل المثال، كان لديها مشاكل مع التقييمات الكاذبة للفنادق.

غير أن الدعاوى المدنية ضد الوكالات التي نشرت تقييمات كاذبة يمكن أن تكون صعبة نظرا لأنها غالبا ما تعمل من الخارج.

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