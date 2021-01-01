مقتل 51 من عناصر طالبان وإصابة 17 آخرين إثر غارات جوية في 3 أقاليم أفغانية

لقى 51 من عناصر حركة طالبان حتفهم اليوم السبت، وأصيب 17 آخرون، خلال غارات جوية استهدفت عناصر الحركة في 3 أقاليم بأفغانستان.

وذكر فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغاني، في بيان حسبما أفادت وكالة أنباء "بختار" الأفغانية، أن 21 من عناصر طالبان قتلوا في غارة جوية في منطقة نيجراب بإقليم كابيسا، الليلة الماضية.

وأشار البيان إلى أن عناصر طالبان كانت تخطط لمهاجمة القوات الأمنية في ضواحي منطقة نيجراب، عندما استهدفتهم الغارة الجوية، التي أسفرت عن مقتل 21 منهم.

وفي سياق متصل، أسفرت غارات جوية في إقليم كونار عن مقتل 20 من عناصر طالبان، وإصابة 8 آخرين.

وقُتل 10 من عناصر طالبان في إقليم قندوز، عندما استهدفت غارة جوية عناصر الحركة، من بينهم الملا فضل الله حق أحد قادة الحركة البارزين، فيما أصيب 9 آخرون.