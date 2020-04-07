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محافظ الإسكندرية: نسب الإصابة بكورونا أصبحت في أقل درجة ممكنة منذ بدء الجائحة

أمل محمود
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 11:57 م

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أحد صور الشواطئ التي تشهد ازدحامًا كبيرًا من المصيفين، قائلًا: «الصورة تثير المخاوف وفي نفس الوقت تثير سعادتنا».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء السبت، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وقياس لدرجات الحرارة عند دخول المصيفين للشواطئ قدر المستطاع.
وأوضح أنه لن يتمكن من منع أو وضع حاجز للزوار الذين لم يرتدون الشواطئ قرابة عام في ظل كورونا، مشيرًا إلى وصول نسب الإشغال في الـ 66 شاطئًا بالإسكندرية إلى 90% و100%.
وأكد أن نسب الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة تشهد انخفاضًا كبيرًا، معقبًا: «أصبحت في أقل درجة ممكنة منذ بدء الجائحة».


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