منسق جهود مكافحة كورونا في البيت الأبيض: بايدن يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكنه بخير

قال منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض آشيش جها، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "بخير" رغم إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي.

وأفاد جها في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن الرئيس يعاني من متلازمة فيروسية، وهي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، وهو بخير.

وثبتت إصابة بايدن بكوفيد-19 الخميس الماضي، حيث أعلن البيت الأبيض في بيان إنه يعاني من أعراض خفيفة في الأيام التي تلت ذلك.

وقال جها إن المسؤولين الطبيين غير قادرين على تحديد ما إذا كانت عدوى بايدن لها آثار طويلة الأمد على صحته.

وتابع جها: "لكنني أظن أن الإصابة ستكون مثل ما رأيناه في العديد من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، وبجرعات معززة. كما تعلم، إن حالة الرئيس الأمريكي جيدة، ونتوقع أنه سيواصل على هذا المنوال".