ممر شرفي للشناوي قبل مواجهة الأهلي والجونة في الدوري

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أقام لاعبو الأهلي والجونة ممرا شرفيا لمحمد الشناوي، حارس الفريق الاحمر، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وتوج الشناوي بجائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة أفريقيا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، بعد منافسة قوية مع زميله في الفريق اليو ديانج.

ورغم سوء التوفيق الذي يلازم الشناوي في الفترة الأخيرة إلا أنه مازال محتكر مركز حراسة المرمى الأساسي للأهلي ومنتخب مصر.

ويلعب الأهلي مع الجونة على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة بسبب الخسارة التي تلقاها الفريق الأحمر من الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس مصر.