بريطانيا: اندلاع حريق كبير بمنطقة خلابة في إنجلترا



أعلنت أجهزة مكافحة الحرائق البريطانية عن اندلاع حريق ضخم بمنطقة خلابة بمقاطعة سري بجنوب شرق انجلترا.



وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الأحد نقلا عن هيئة الإنقاذ ومكافحة الحرائق في سري أنه تم إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق في منطقة هانكلي حيث تشير التقديرات إلى أن الحريق أثر على ما لا يقل عن 8 هكتارات من الأراضي.



وتم نصح المواطنين بتجنب المنطقة مع إصدار تحذير "بالبقاء بعيدا عن الحريق، إذ يمكنه الانتشار سريعا".



وقالت الهيئة إن سبب الحريق غير معروف.



وحثت السكان المحليين على إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة وسط "قدر هائل من الدخان".



كان قد تم تصوير جزء من فيلم "سكاي فول" لجيمس بوند في تلك المنطقة.