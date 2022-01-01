هيثم عرابي: صفقات أسوان لن تكون عبء على النادي

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أكد هيثم عرابي المدير الرياضي لفريق أسوان، أن الفريق الجنوبي يستعد بشكل قوي الأن لمسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال عرابي، في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": «عملنا على ايجاد بدائل للصفقات التي سوف تكلف النادي مبالغ كبيرة، وحاولنا مع مجلس الادارة ألا نرهق النادي بأموال اضافية للصفقات».

وواصل: «نبذل جهد كبير ونبحث دائما عن افكار خارج الصندوق، وهكذا نعمل في ملف الصفقات، وسوف نبحث الفترة المقبلة ايضا عن ضم عناصر الخبرة بالدوري الممتاز بجانب اللاعبين المستمرين ضمن صفوف الفريق الجنوبي».

وأوضح: «نبحث دائما عن اللاعبين الذين ستتناسب طريقتهم مع طريقة لعب المدير الفني ربيع ياسين بالتنسيق مع مجلس الإدارة».

وأتم: «هناك نظام صارم بمعسكر الفريق الحالي بالقاهرة، متفائلين للغاية، وعن النادي الاهلي وخسارته مباراة الكأس قال: الجمهور اعتاد دائما على تحقيق المكسب ولا يقبل الخسارة».