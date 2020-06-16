وزير الخارجية الروسي: لا نغلق باب المفاوضات مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن اتفاق مينسك حافظ على أوكرانيا دولة واحدة تتمتع بالسيادة وسلامة أراضيها ووضعية، مؤكدًا أن بلاده لا تغلق باب المفاوضات على الرغم مما آلت إليه الأوضاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن أوكرانيا بعد أيام من العملية العسكرية، طلبت المفاوضات ووافق عليها الجانب الروسي، منوهًا إلى أن المفاوضات المنعقدة في مينسك، لم تحقق نتائج لأن الوفد الأوكراني لم يتمكن من إثبات موقفه.

وأشار إلى أن الجانبين اجتمعا مرة أخرى في إسطنبول، منتصف أبريل الماضي، متابعًا: «لم نسمع أي استجابة لمسودة الاتفاقية التي صيغت بناء على الاقتراحات والمبادئ التي قدموها بأنفسهم، لم نسمع أي شيء منهم».

وتابع: «ما سمعناه بيانات من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومستشاريه الكُثر المتعددين، الذين قالوا لا نستطيع التفاوض إلا بعد هزيمة روسيا واسترداد المناطق، البيانات من الغرب كانت عدائية للغاية، والغرب يقول إن أوكرانيا لا يجب ان تبدأ المفاوضات حتى تهزم روسيا في أرض المعركة».