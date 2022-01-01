كشف المهاجم بافيتمبي جوميز، عن وجهة نظره فيما يخص انتقال النجم المصري مصطفى محمد لفريق نانت الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة عام بصفقة بلغ قيمتها 250 ألف يورو.

وتحدث جوميز، في حواره لـ جريدة "اوست فرانس" عن رؤيته في زميله في فريقه التركي مصطفى بعد رحيله إلى فرنسا، كاشفا عن الحوار الذي دار بينه وبين الفرعون قبل رحيله، قائلا: «إنه لاعب متكامل ومميز في ضربات الرأس، ولا يزال لديه الكثير للعمل عليه، لقد كان يلعب على صفاته الطبيعية، ولكن لديها إمكانيات هائلة ومجال للتطور».

وواصل: «لا يتردد أبدًا في بذل الجهد، وقوته تكمن في وجوده عندما يكون أمام المرمى، حيث يأخذ كل الكرات برأسه، بالإضافة إلى ضرب الكرة بقوة شديدة، فهو يعرف كيفية إعطاء القوة، إنه أمر مثير للإعجاب».

وأوضح: «إنه مثل جيمي فلويد هاسلبانك، يأخذ المساحات ويعطي القوة، إنه من مثل هذه النوعية، فهو يمتلك نارًا في ساقيه، وعليه بعض الأشياء للعمل على تطويرها».

ونوه: «في جلطة سراي، كنا نلعب بمهاجم واحد، وتقاسمنا الوقت حسب خطط المدرب مقابل الخصم، وما يمكنني قوله هو أنه في السنوات القادمة، آمل أن يكون لاعباً رائعاً في الدوري الفرنسي».

وأتم: «سألني العديد من الأسئلة حول الدوري الفرنسي وفريق نانت، وهو يتحدث الإنجليزية لكنني نصحته بتعلم الفرنسية».