الزراعة: نبذل جهودا كبيرة لتعظيم الإنتاج وتغطية احتياجات المواطنين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعظيم الإنتاج وتغطية احتياجات المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك أزمة اقتصادية لها آثار كبيرة على مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن هذا الأمر يفرض ضرورة اتخاذ عدة جهود للتمكن من مجابهة هذه الأزمات، بينها تعزيز فرص الربط بين المنتج والمستهلك لتحقيق شكل أفضل لخدمة المواطن.

ونوه بأن جهود الدولة ساهمت من زيادة حجم المعروض بكميات أكبر، مؤكدا أن السنوات الماضية وتحديدا منذ 2014 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مختلف القطاعات لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السيد القصير، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة صباح اليوم، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: ٦٢ جنيها للأبيض و ٦٤ جنيه للأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن طرح كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.