روى سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، كواليس الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة الكرة، بلاعبي الفريق الأول، أمس، بعد خسارة لقب كأس مصر أمام الزمالك.

وأكد شلبي، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": «كل ما تردد عن وجود أزمة بين حسام غالي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ليس له أي أساس من الصحة، سيد عبد الحفيظ يعد من أهم الكوادر الإدارية في كرة القدم، والجميع يعرف قيمته الرياضية، وما يتمتع به من خبرات كبيرة يشهد له بها الكاره قبل المحب أيضا».

وأوضح: «حسام غالي لا يتدخل في أي قرارات بشأن فريق الكرة، وأن النادي الأهلي لديه قوانين تتوارثها الأجيال وهي التي تحكم الأهلي، وأن غالي هو فقط عضو في لجنة الكرة وله رأيه المعمول به وله دوره واختصاصه ولا يتخطاه، والجميع لا يتدخل في تخصصات الآخر».

وأتم: «الخطيب أكد للاعبين أنه لا يريد أن يصدر للجماهير مبررات، وأن ما مضى قد انتهي، وعلى اللاعبين أن يضيفوا العديد من الألقاب، وأن يواصلوا حصد البطولات».