دراسة جديدة: خلايا عصبية بالدماغ قد تلعب دورا مهما في الإصابة بالسكر

قال علماء في جامعة تكساس الأمريكية إن مجموعة معينة من الخلايا العصبية في الدماغ قد تلعب دورا مهما في الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

وأشار العلماء، في دراسة جديدة، إلى أن الأبحاث الطبية السابقة كانت قد عكفت على دراسة كيفية تنظيم جسم الإنسان للأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة (BCAAs)، حيث تلعب هذه الأحماض الأمينية الأساسية أدوارا مهمة في إنتاج الطاقة من الطعام، كما تعمل على خلق النواقل العصبية التي يحتاجها الدماغ للعمل.

وتوصل الباحثون إلى مجموعة محددة من الخلايا العصبية، تسمى "الخلايا العصبية البروتينية المرتبطة بمنطقة agouti" في الدماغ، والتي تقع تحت منطقة المهاد الأوسط القاعدي في الدماغ، والمسؤولة بشكل أساسي عن التحكم في مستويات الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة (BCAAs) في الدم.

وأوضح الباحثون أنه إذا تمكنوا من معرفة كيف يتم تنظيم الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة عادة في الجسم، فإن ذلك سيسمح لهم بتحديد أي جزء من المسار الميكانيكي قد حدث خطأ في الأشخاص المصابين بالسمنة أو داء السكر من النوع الثانى، ورأوا أن ذلك سيساعدهم في نهاية الأمر على تطوير تدخلات غذائية أو دوائية للحفاظ على مستويات منخفضة من الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة (BCAA) في الدم، وأعربوا عن أملهم في أن يساهم ذلك في علاج الأشخاص الأكثر عرضة لتطوير مقاومة الإنسولين ومرض السكر النوع الثاني بالمستقبل.