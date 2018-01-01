الجزائر: انقطاع مؤقت في تزويد إسبانيا بالغاز بسبب عطل من الجانب الإسباني

أعلنت الجزائر، مساء اليوم الأحد، عن انقطاع مؤقت في تزويد إسبانيا بالغاز بسبب تسجيل عطل من الجانب الإسباني.

وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط، في بيان، أن الجانب الإسباني سجل، اليوم، عطلا على مستوى أنبوب الغاز الرابط بينها وبين الجزائر "ميدغاز"، وهو ما تسبب في انقطاع مؤقت في تزويد مدريد بالغاز.

وبحسب البيان، تعمل الفرق التقنية الإسبانية على إصلاح هذا العطل من أجل استئناف إمداد إسبانيا بالغاز في أقرب الآجال.

يذكر أن أنبوب "ميدغاز" هو خط أنابيب غاز طبيعي بين الجزائر وإسبانيا، وتم افتتاحه في الأول من مارس 2011، ويبدأ من منطقة حاسي الرمل بولاية الأغواط (تبعد 400 كم عن الجزائر العاصمة)، ويمر عبر البحر الأبيض المتوسط؛ وصولا إلى مدينة ألميريا الإسبانية، وتبلغ قدرته 10 مليارات متر مكعب سنويا.