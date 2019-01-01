انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات في الأسبوع الثاني من أغسطس

• بدء تنظيم اختبارات القدرات وإتاحة تسجيل رغباتها حتى 6 أغسطس المقبل

تنطلق فى الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل المرحلة الأولى من تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة للعام الجامعى 2022ــ 2023؛، على أن يتاح 5 أيام أمام طلاب هذه المرحلة لتسجيل رغباتهم وتعديلها.

ومن المقرر إعلان تفاصيل بدء أيام مرحلة التنسيق الأولى عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بحوالى 72 ساعة، وكذلك الحد الأدنى للاشتراك فى المرحلة، بدون تغيير فى قواعد التنسيق سواء فى عدد الرغبات التى تتاح للطالب أو قواعد التنسيق الجغرافى والإقليمى لتوزيع الطلاب على الكليات.

وبدأت لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ تحديد أعداد الطلاب المقرر قبولهم فى كافة الكليات ومن ثم مناقشتها فى اللجنة العليا للتنسيق خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل، حيث أعلن مكتب التنسيق استمرار العمل بنفس الاستثناءات للطلاب الـ1500 الأوائل بتنسيق المرحلة الأولى وعدم خضوعهم لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، بالإضافة إلى قيدهم بالجامعات دون تحمل أى مصروفات، مضيفًا أنه لا يعتد بأى قواعد واستثناءات أخرى.

فى سياق متصل، أتاح موقع تنسيق الجامعات تسجيل رغبات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وإخطار الطلاب بمواعيد تنظيم اختيارات القدرات فى الكليات التى تشترط ذلك، ومن المقرر استمرار الخدمة حتى 6 أغسطس المقبل، على أن يكون هناك فترات تسجيل رغبات اختيارات قدرات لطلاب الشهادات الأخرى المختلفة.

وأوضح مكتب التنسيق أن الكليات تلتزم بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة، وتلتزم الكليات أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

ولفت إلى تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة؛ لذلك لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.