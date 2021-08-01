عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد مقتل عشرة أشخاص، وإصابة سبعة آخرين السبت 23 يوليو، بعد انهيار جزء من جبل في منجم فحم في الصين، حسبما ذكرت قناة «سى سى تي في» التليفزيونية الحكومية.



وقالت القناة إن الحادث وقع قرابة الساعة 11,15 صباحا بالتوقيت المحلي (03,15: بتوقيت جرينتش) في منطقة مدينة بايين في مقاطعة جانسو (شمال غرب)، مضيفة أن عمليات الإنقاذ انتهت.



وأوضحت أن موظفين كانوا يتنقلون في موقع المنجم «عندما انهار سفح جبل مجاور للمنجم، ما أدى الى دفن الموظفين بالإضافة إلى مركبات».



وفي المجموع حوصر 17 شخصاً.



وأفادت حصيلة نهائية صادرة مساء السبت بعد العثور على جثة أخيرة، بأن «10 أشخاص قتلوا وأصيب سبعة بجروح طفيفة»، بحسب ما نقل التلفزيون العام عن السلطات المحلية.



وأضاف التليفزيون أن «التحقيق جار لتحديد أسباب الحادث».





