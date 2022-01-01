قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، يثير كل القضايا التي ورد بها قرارات، خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى مصر اليوم الأحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن «ملف سد النهضة له قرارات، وبالتالي من الوارد إثارته خلال زيارة وزير الخارجية الروسي»، موضحًا أنه من المتوقع إثارته من الجانب الرسمي المصري عند حدوث لقاءات ثنائية.

وأشار إلى أن «لافروف» سيستقبل على أعلى مستوى، وسيجري مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، متابعًا: «تلك اللقاءات متاح فيها إثارة موضوع سد النهضة، وروسيا لها موقف معين باعتبار أن أراضيها تنبع فيها أنهار عدة عابرة للحدود».

ونوه أمين عام مساعد الجامعة العربية، بأن مواقف روسيا بملف سد النهضة مختلفة قانونيًا عن مصر، مشددًا في الوقت نفسه، على أن الأمر لا يمنع تفهم موسكو للموقف المصري السوداني، ومحاولتها كغيرها إيجاد حلول وسط ما بين الدول الثلاث.

وعن موعد القمة العربية المنعقدة بالجزائر، أجاب: «القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر في الجزائر، هذا جواب نهائي، كل الاحتياطات موجودة وإن شاء الله كل الأمور تكون جيدة، وتنعقد القمة في موعدها بالجزائر».